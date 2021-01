Calciomercato Milan – In Spagna sono sicuri: colpo a zero quasi chiuso!

MILANO – Non si fermano i movimenti di mercato in casa rossonera. Negli ultimi giorni di questa sessione invernale il Milan proverà a piazzare qualche altra cessione e, se ci sarà l’occasione giusta, arriverà anche un ultimo colpo in entrata. La dirigenza meneghina, però, non perde di vista il mercato degli svincolati in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Maldini e Massara sono presenti diversi nomi che a fine giugno lasceranno a costo zero le rispettive squadre. Nel mirino c’è sempre Florian Thauvin, in rotta col Marsiglia, ma nello stesso ruolo piace anche un calciatore spagnolo del Real Madrid.

Si tratta di Lucas Vazquez, classe 1991 in scadenza con le Merengues. Cresciuto calcisticamente proprio nel Real, conta oltre 150 presenze con la camiseta blanca nel massimo campionato spagnolo. In questa stagione ha disputato 15 partite in Liga e 5 in Champions, con 2 gol e 3 assist all’attivo. In carriera ha vinto praticamente tutto: due campionati, due Supercoppe di Spagna, tre Champions League, altrettanti Mondiali per Club e due Supercoppe Europee. Tuttavia, la sua lunga esperienza col Real sta per giungere al capolinea. Attualmente Vazquez non ha accettato il rinnovo proposto dal club madrileno e si sta guardando attorno in cerca di una nuova avventura. Tra le numerose pretendenti c’è anche il Milan.

Come riferisce il quotidiano iberico 'AS', la trattativa fra Vazquez e il Real è in fase di stallo e, se non ci saranno colpi di scena clamorosi, a fine stagione le loro strade si separeranno. Non solo, ma secondo il portale 'Defensa Central', il Milan avrebbe già avviato i contatti col procuratore dell'esterno destro, offrendo un contratto da 3,5 milioni di euro: la stessa cifra che attualmente lo spagnolo guadagna a Madrid. Ora la palla passa proprio al calciatore, che sta prendendo tempo prima di decidere il suo futuro. Le richieste, infatti, non gli mancano e le sta valutando tutte.