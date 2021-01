Calciomercato Milan – L’annuncio: “Maldini inarrestabile, arriva un altro colpo!”

MILANO – Lo 0-3 contro l’Atalanta, nonostante la pesantezza delle proporzioni, non ridimensiona una squadra che ha fatto cose meravigliose negli ultimi mesi e, sopratutto, non toglie al Milan il primo posto in classifica al termine del girone d’andata con 43 punti all’attivo, a +2 sui più ben quotati cugini dell’Inter. Un risultato tanto grande quanto inaspettato, ma che non dà trofei: “Siamo a metà, questo vuol dire che fino ad ora abbiamo fatto bene. Ora – ha spiegato Zlatan Ibrahimovic – è il periodo più difficile con tante partite. Ora bisogna stare bene fisicamente. Dopo oltre 30 partite averne perse solo due… Quando mancano tanti giocatori entrano giocatori che non hanno tanta esperienza e che hanno poche partite in Serie A si vede. Non è una scusa. Si lavora e si fanno sacrifici. Siamo campioni d’inverno ma non mi dà niente”.

Per restare in cima alla classifica in Serie A ancora a lungo il Milan sta adottando una precisa strategia sul mercato. Risultano essere funzionali ai punti deboli quantitativi e qualitativi della rosa gli acquisti di Meité a centrocampo, Tomori in difesa e di Mandzukic in attacco. Manca ancora qualcosa, però… un vice Theo Hernandez, per esempio?

A tal proposito, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso a TuttoMercatoWeb: "Il Milan non si ferma più. Dopo aver chiuso già tre operazioni in entrata come Meité, Mandzukic e Tomori sta valutando anche la possibilità di inserire in organico un esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. La pista Junior Firpo si è arenata. Maldini e Massara stanno valutando varie possibilità e tra i profili monitorati ci sono Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, ma anche Amavi dell'Olympique Marsiglia, che è in scadenza di contratto. Per il momento solo ipotesi ma la proprietà e la dirigenza vogliono fare tutto il possibile per dare a Pioli un organico completo in grado di lottare fino all'ultimo per lo scudetto".