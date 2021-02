Calciomercato Milan – Scambio a sorpresa in Premier: affare da 70 milioni

MILANO – Durante l’ultimo calciomercato il Milan ha deciso di fare ulteriori investimenti atti a rinforzare la squadra. Un premio per Pioli che sta superando ogni più rosea aspettativa in campionato. In pochi a settembre, quando è iniziato il campionato, avrebbero immaginato il club rossonero in lotta per lo scudetto. L’obiettivo era il ritorno in Champions, ma ora il Diavolo vuole continuare a lottare per qualcosa di per qualcosa di più grande.

Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione a tinte rossonere c’è sicuramente Franck Kessié. L’ivoriano, arrivato durante la presidenza di Mr Li, è uno dei pochi giocatori fondamentali per il gioco di Stefano Pioli. Eppure il rapporto tra i due non era iniziato nel migliore dei modi. Ma da quando, la stagione passata, il tecnico emiliano ha ripreso a convocarlo la squadra ne ha beneficato. Ma le ottime prestazioni hanno attirato su di lui alcuni club. Tra questi anche il Chelsea. Il neo tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha sempre avuto un debole per Kessié, tanto da averlo cercato anche ai tempi della sua avventura francese al PSG.

Il tedesco vuole il centrocampista per la sua squadra e per farlo è disposto a sfruttare l’occasione creata da Fikayo Tomori. Il difensore anglo-canadese è arrivato a Milano lo scorso gennaio: prestito con diritto di riscatto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Una cifra importante che il classe ’97 dovrà meritarsi sul campo a suon di ottime prestazioni. E qui entra in gioco l’ivoriano: scambio tra i due. Difficile pensare che Maldini possa accettare uno scambio alla pari: il valore di Kessié si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Un valore che, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe lievitare grazie al rinnovo. Il club di via Aldo Rossi infatti non ha pianificato (o solamente pensato) di cedere l’ivoriano. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<