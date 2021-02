Calciomercato Milan – Che colpo dalla Germania: a giugno una stella per l’attacco!

MILANO – Fresco di successo nel Mondiale per club con il Bayern Monaco, in cui milita in prestito, l’ex esterno bianconero Douglas Costa, è stato ultimamente al centro di numerose voci di mercato. L’indiscrezione al tempo fece sognare i tifosi rossoneri, che certamente avrebbero voluto uno delle sue qualità in rosa. Poi non se ne fatto niente, ma l’ipotesi resta aperta per il mese di giugno. Qualora infatti il Milan dovesse qualificarsi alla Champions League, un nome dell’esperienza e dall’appeal di Douglas Costa potrebbe essere ideale.

LA VITTORIA DI UN ALTRO TROFEO E L’INGRESSO SU CLUBHOUSE – Alla fine a gennaio Douglas Costa è rimasto al Bayern Monaco. E recentemente ha vinto, pur senza giocare, un altro trofeo in carriera, il Mondiale per Club. Torneo nel quale i campioni d’Europa in carica hanno trionfato, in finale contro i messicani del Tigres, grazie al gol decisivo di Pavard. Poco dopo il brasiliano è intervenuto anche su ClubHouse, il social del momento. Douglas è stato “invitato” in una chat in cui ha commentato altri temi calcistici riguardanti anche la Serie A.

LE PAROLE DELL’ESTERNO BRASILIANO E L’APPREZZAMENTO PER BENNACER – Douglas Costa ha commentato il celebre faccia a faccia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: “Chi vince in una rissa? Bella domanda – afferma visibilmente divertito –… ma penso Ibra!“. Chiosa sull’ipotesi di un prossimo trasferimento al Milan: “Non so niente, nessuno mi ha chiamato. Del Milan mi piace molto Bennacer, è forte“. Nelle altre dichiarazioni, Costa ha elogiato Guardiola. Lo ha definito infatti come “Il miglior allenatore che ho avuto“). Ha speso belle parole anchee per il connazionale Neymar, sul quale ha espresso un giudizio lusinghiero. “E’ uno dei più forti al mondo, se non il più forte“. Pochi dubbi su chi sia il più forte a Fifa21 per Douglas: “Dybala“. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<