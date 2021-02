Calciomercato Milan – Sei big a rischio: per Maldini sono giorni decisivi!

MILANO – La vittoria netta per 4-0 contro il Crotone ha riportato il Milan in vetta alla classifica. La squadra rossonera continua a sognare, trascinata dall’entusiasmo che accompagna la banda di Pioli. Dopo anni di difficoltà, il Milan intravede la possibilità di tornare in Champions League e può dare una svolta al progetto Elliott. Un progetto che, inevitabilmente, dovrà basarsi sui giocatori cruciali attualmente presenti in rosa. Molti dei quali però sono in bilico, con il Milan che dovrà prendere una decisione al più presto. Maldini, Massara e Gazidis hanno deciso di dare priorità al mercato di gennaio, cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Ora però il tempo stringe, e ci sono ben sei big in bilico. >>>Ecco tutti i casi spinosi che Maldini dovrà risolvere subito<<<

Scheda 1 di 7