Calciomercato Milan / Cardinale fa piazza pulita: può mandare via 6 giocatori

Il Milan si prepara a un periodo di cambiamenti significativi in vista del 2024, con l'obiettivo di rinnovare la composizione della sua rosa. Il club rossonero si trova di fronte a una fase cruciale di ricostruzione e rivoluzione, con l'intento di ridefinire il proprio futuro. E già durante il calciomercato di gennaio qualcosa potrebbe muoversi in questo senso. Sappiamo che Gerry Cardinale e i dirigenti rossoneri hanno messo in preventivo diversi colpi di mercato in entrata. Ma a fianco agli innesti, potrebbero pure esserci diversi addii. In particolare, sarebbero ben 6 i giocatori rossoneri a rischio addio già a gennaio. Senza perdere altro tempo dunque, ecco la lista - nome per nome - dei calciatori del Milan che potrebbero salutare già nel corso del calciomercato invernale <<<