Calciomercato Milan, c’è un nuovo obiettivo: annunciato il nome in TV

MILANO – La lista di calciomercato del Milan si aggiorna continuamente. Sappiamo che Paolo Maldini ha l’obiettivo sia di rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione, sia quella di continuare nel progetto giovani che finora ha regalato molte soddisfazioni al Diavolo. L’intenzione finale del club di Via Aldo Rossi è quella di essere competitivi nell’immediato, costruendo nel contempo una solida base per il futuro. Con ogni probabilità dunque, rimarrà questo il modus operandi del Milan sul mercato estivo. Occhio dunque ai nuovi nomi che continuano ad aggiungersi e a sommarsi sul taccuino del dt rossonero.

Il nuovo obiettivo di mercato del Milan

I riflettori di Maldini sono accesi e sono puntati in diverse direzioni. Alcuni obiettivi arrivano dalla nostra Serie A, ma moltissimi altri invece provengono dall’estero. L’ultimo nome accostato ai rossoneri ad esempio gioca in Eredivisie, in Olanda. E sono proprio i media olandesi ad aver rilanciato l’interesse del Milan per Lutsharel Geertruida, esterno destro di difesa di proprietà del Feyenoord. La notizia infatti è stata data da NOS, la più grande organizzazione giornalistica dei Paesi Bassi con un’emittente televisiva. Insomma, una fonte autorevole e attendibile.

A 20 anni Geertruida è già un titolare del club olandese e, nonostante sia un difensore esterno, ha dimostrato di avere anche un ottimo feeling con il gol: per lui ben 8 marcature più 2 assist in 29 gare disputate finora in stagione. Potrebbe dunque essere un nuovo Theo Hernandez ma per la corsia opposta, un colpo davvero molto interessante vista anche la sua età. Il classe 2000 oltretutto, andando in scadenza nel giugno del 2022, non ha neanche una valutazione troppo elevata. Per non correre il rischio di perdere questo gioiello a parametro zero tra poco più di un anno, il Feyenoord sarà costretto a metterlo sul mercato già nella prossima finestra estiva di calciomercato, abbassando di conseguenza anche le proprie pretese economiche. Il Milan ci pensa, ma intanto lavora anche su molti altri tavoli. Nel mirino di Maldini, come detto, ci sono infatti tantissimi altri obiettivi per l’estate: ecco dunque la lista della spesa completa del Milan <<<