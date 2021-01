Calciomercato Milan – Pazza idea last minute: colpo da 20 milioni a mercato chiuso!

MILANO – Il mercato del Milan al momento è chiuso, salvo occasioni last minute. A dirlo il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara nel prepartita del match contro la squadra di Gianpiero Gasperini: “Le entrate sono terminate. Vedremo se ci saranno opportunità ma in questo momento è improbabile“. La squadra mercato e gli scout di via Aldo Rossi continuano a cercare nuovi giocatori anche per il mercato estivo, con la speranza di chiudere questa stagione con lo scudetto cucito sul petto.

Tra le necessità della prossima stagione potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo difensore: Tomori, appena arrivato, è in prestito con diritto di riscatto. Questo permette al Milan di riscattare il Blues, qualora il classe ’97 non dovesse dare ottime garanzie a Pioli. Senza dimenticare che Romagnoli e Kjaer sono sempre monitorati dai grandi club europei. Sarebbe folle pensare di affidare la difesa al solo e giovanissimo Gabbia. Per questo Maldini e Massara stanno studiando i profili ideali per la retroguardia.

Tra i profili monitorati c’è anche quello di un argentino classe ’97 che gioca in Olanda. Si tratta di Marcos Senesi del Feyenoord. Il centrale mancino sarebbe perfetto per il gioco di Pioli che, oltre a Romagnoli, scarseggia di giocatori sinistri. Il ragazzo è bravissimo nel lavorare a uomo, una vera rarità in Eredivisie. Basti pensare all’ottima prestazione di Senesi nella sconfitta contro l’Ajax. Altro dettaglio importante è che l’argentino è comunitario, avendo origini italiane.

Per questo il Milan starebbe valutando l'ingaggio di Marcos Senesi, secondo quanto riportato dal portale De Telegraaf, che sottolinea anche che sull'argentino classe '97 ci sia anche l'interesse del Real Madrid, del club di Suning e di quello di de Laurentiis. Il Feyenoord si era assicurate le prestazioni del centrale versando nelle casse del San Lorenzo 6 milioni di euro due estati fa. Secondo quanto riportato da Algemeen Dagblad, altra testata olandese, "Se c'è una mega offerta per il giocatore, il Feyenoord ascolterà, ma sia il direttore tecnico Frank Arnesen che il nuovo allenatore Arne Slot vorrebbero vedere Senesi tra le ceneri del nuovo Feyenoord". Secondo questo giornale il prezzo di Senesi si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.