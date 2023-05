Calciomercato Milan, Di Marzio spara la news a sorpresa: “Vi confermo che…”

Mentre ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà un finale di stagione decisamente incandescente per il Milan , in casa rossonera corre su binari paralleli anche il calciomercato . In effetti, anche il mercato estivo si avvicina a grandi falcate e la dirigenza del Diavolo si sta muovendo su tanti fronti.

Il tema più caldo è ovviamente quello relativo al futuro di Rafael Leao, che poi sarà anche l'ago della bilancia più importante in ottica calciomercato per il Milan. Su questo fronte, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore, si respira sempre più ottimismo. Ma Maldini e soci lavorano anche ad altre grosse operazioni. Da questo punto di vista, il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio ha svelato grandissime news in diretta su Sky Sport <<<