Calciomercato Milan – A poche ore dal derby la notizia: “Ecco un nuovo bomber a giugno!”

MILANO – Nonostante i tanti impegni del Milan, tra campionato e Europa League, la dirigenza rossonera sta già pensando al calciomercato, in vista della prossima estate. Diversi gli obiettivi del Diavolo, in vista della prossima stagione. Ovviamente stando alle ultime indiscrezioni il ruolo su cui Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno concentrando è quello del vice Theo Hernandez. Tanti i nomi già accostati alla società meneghina, da Jordan Amavi dell’OM, a Matias Vina del Palmeiras, a Junior Firpo del Barcellona. Fino ad arrivare a Mathias Olivera del Getafe e José Gayà del Valencia.

Tanti i nomi che vengono accostati al Milan dalla Spagna, la dirigenza rossonera sembra aver messo gli occhi sulla penisola iberica e sul suo campionato. Non solo per la difesa, ma anche per l’attacco. In rosa adesso ci sono Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, ma a fine stagione qualcosa potrebbe cambiare. Entrambi i giocatori infatti hanno ill contratto in scadenza a giugno. Lo svedese sembra essere quello più vicino a uno nuovo, ma tutto dipenderà da lui. Sul croato invece sarà presa una decisione soltanto tra qualche mese, dopo aver valutato bene le sue prestazioni. Il club meneghino non ha intenzione di farsi trovare impreparato, motivo per cui sui taccuini della dirigenza è finito anche un attaccante del Siviglia.

Si tratta di Youssef En-Nesyri, calciatore classe 1997, che sta stupendo tutti con le sue prestazioni. In passato anche la Roma ha provato a portarlo in Italia e i capitolini non hanno smesso di pensare a lui. Il direttore sportivo Monchi però non sembra intenzionato a lasciar andare la punta tanto facilmente, visto anche il contratto in scadenza nel 2025. C’è anche il West Ham che per il giocatore avrebbe messo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro. Proposto rispedita al mittente, Per convincere il Siviglia servirà una grande offerta, il Milan è avvertito. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<