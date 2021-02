Calciomercato Milan – Maldini fa sul serio: “Lo vuole subito in rossonero”

MILANO – Nonostante i tanti impegni tra campionato e Europa League il Milan continua a pensare anche al mercato. La dirigenza rossonera, infatti, è sempre alla ricerca di un esterno mancino da aggiungere in rosa, in vista della prossima estate. Un vice Theo Hernandez, una ricerca iniziata già a gennaio, con le tante voci che hanno accostato al club rossonero Jordan Amavi dell’Olympique Marsiglia, Matias Vina del Palmeiras e infine Junior Firpo, del Barcellona. Tanti nomi per un solo posto in squadra, in ogni caso nella finestra invernale di mercato non è stato affondato il colpo, anche se erano sorte diverse opzioni, anche low cost, come Achraf Lazaar, ex Newcastle ora in prova al Watford.

Tra i tanti nomi e possibili obiettivi Paolo Maldini e Frederic Massara, c’è anche Mathías Olivera del Getafe, secondo quanto riporta il portale todofichajes. L’esterno mancino gioca nel Getafe, invischiato nella lotta per la salvezza, dopo anni passati a ridosso della qualificazione alle coppe Europee. Sul calciatore ventitreenne però ci sarebbe anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, con Diego Pablo Estimatore grande estimatore del giocatore, secondo quanto riporta As.

Nel contratto di Mathías Olivera è presente una clausola rescissoria, come per tutti i giocatori che giocano in Liga, pari a 20 milioni di euro. C’è da capire se il Getafe accetterà o meno anche offerte al ribasso, rispetto al costo della clausola, soprattutto se la squadra spagnola retrocederà. In estate potrebbe esserci la più classica delle aste estive, con Milan e Atletico Madrid pronte a darsi battaglia. Stefano Pioli inoltre avrebbe già avallato l’arrivo del giocatore, che ha convinto il tecnico rossonero. Mathías Olivera quindi si aggiunge alla lista di nomi per il futuro terzino sinistro del club meneghino, un obiettivo su cui Paolo Maldini e Frederic Massara si concentreranno nella prossima estate, intanto la dirigenza rossonera continua a guardarsi intorno. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<