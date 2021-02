News Milan – Raiola spiazza tutti: i tifosi rossoneri ora tremano!

MILANO – “Non bello sentire sempre i soliti pregiudizi. Il pubblico potrebbe anche chiedersi: “Perché se questo uomo è così avido, i suoi giocatori sono tutti felici e restano con lui?”. Mentirei se dicessi che questa cosa non mi dà fastidio. Come puoi giudicare se sono stato un buon agente per Ibrahimovic? L’unico che può giudicare è Ibra stesso. Non ho potere e influenza, il mio ruolo è ottenere il miglior accordo per un mio giocatore. Non più di questo. Fare questo significa assicurargli una serie di servizi che la gente non conosce. I miei giocatori non mi chiamano parassita e sanno come lavoro. Mi interessa solo come mi chiamano i miei calciatori”. Parole, anche un po’ stizzite, di Mino Raiola, potentissimo agente olandese che ha, tra le sue mani, anche il futuro di due colonne rossonere: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Se per quanto riguarda l’attaccante svedese a decidere sarà solo e soltanto il campo nei prossimi mesi, resta più delicata la situazione legata al portiere. Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni netti all’anno.Mino Raiola ne chiederebbe 10 totali: decisamente troppi per le casse rossonere, ma per il portiere uno sforzo si può fare. Ovviamente non si arriverebbe a quella cifra, ma tra bonus (e possibile inserimento di una clausola rescissoria) potrebbe essere raggiungimento un compromesso efficace. Il portiere classe 1999, tra l’altro, ha sempre dichiarato amore al Milan e ha tutta la volontà di restare in rossonero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gigio ha già comunicato a chi di dovere la sua intenzione di restare in rossonero e il club, che non ha fretta ma che spera comunque di chiudere al più presto la questione, è pronto a premiare la professionalità del suo estremo difensore riconoscendogli un aumento dell’ingaggio. Occhio, comunque, ai primi sondaggi per Donnarumma da parte del Manchester United. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<