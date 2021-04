Ag. Hysaj: “Futuro ancora da scrivere. Milan? No comment…”

Parla l'agente del terzino classe 1994.

Redazione Il Milanista

MILANO - Nella prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe ingaggiare un nuovo terzino per rimpolpare la propria batteria difensiva. Con il possibile ritorno di Diogo Dalot al Manchester United, la dirigenza meneghina si sta guardando intorno per trovare un eventuale sostituto. Il Milan vorrebbe tenere il laterale portoghese, ma le richieste economiche dei Red Devils sono alte e la trattativa sta andando avanti. Qualora non si raggiungesse un accordo, Maldini e Massara dovrebbero pescare dal mercato un nuovo esterno difensivo. Sulla lista dei desideri sono presenti diversi profili e uno dei più graditi sembra essere quello di Elseid Hysaj, classe '94 in scadenza di contratto con il Napoli. In questa stagione ha collezionato venti presenze fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Al termine del campionato, con ogni probabilità, farà le valigie per intraprendere un nuovo percorso. Una ghiotta occasione a costo zero, che fa gola a molti club.

Nel corso di un intervento sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show', Mario Giuffredi, procuratore del terzino albanese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Interesse del Milan? No comment. Il futuro di Elseid è ancora incerto. Potrebbe trasferirsi in tante squadre, non necessariamente in quella rossonera. Ci sono diverse opzioni da valutare e il suo destino non è ancora stato scritto. Purtroppo, per delineare il futuro di Hysaj, bisogna sistemare alcuni tasselli che riguardano gli allenatori. Sull'eventuale interesse del Milan non mi esprimo. Pensiamo ad altro".

SU JUVE-NAPOLI DI DOMANI - "Indubbiamente si tratta di una sfida di grandissima importanza, per entrambe le squadre. Se il Napoli vince, la Juventus va momentaneamente fuori dalla zona Champions League. Per il Napoli ottenere i tre punti significherebbe inserire la quinta marcia e non fermarsi più in questo finale di stagione".