Mercato Roma / Spunta un nome incredibile: Pinto su talento della Serie A!

Slavia Praga è amara. La Roma cade sul campo del club ceco e si complica la vita in vista della qualificazione alla prossima fase di Uefa Europa League. La squadra di Mourinho, infatti, aveva tra le mani la grande occasione di blindare il girone con due giornate d’anticipo e concentrarsi, da qui fino a gennaio, solamente sul campionato dove occorre recuperare il terreno fin qui perso. Niente di tutto questo: la testa del girone – fondamentale per evitare di incrociare gli squadroni che scendono dalla Champions League – va contesa fino all’ultima giornata. La qualificazione non dovrebbe essere in discussione: Sheriff e Servette dovrebbero essere avversari abbordabili con la Roma. Ma il condizionale è d’obbligo.

Ebbene, le cose non vanno come auspicato e domenica arriva la Lazio. Partita d’alta tensione che vale onore romano e classifica. Mourinho ed il suo staff rimangono concentrati sull’obiettivo mentre nel backend societario c’è chi lavora, instancabilmente, per migliorare la rosa in vista del futuro. È sempre Tiago Pinto l’uomo del mercato della Roma ed è lui, quindi, a tenere le fila di quello che occorre fare a gennaio e a giugno. Per gennaio si punta ad un difensore – è una richiesta esplicita di Mou – mentre a giugno potrebbero accadere cose grosse. Il dirigente portoghese, infatti, sta puntando un nome clamoroso mai uscito prima: vediamo di chi si tratta >>>