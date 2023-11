Mercato Roma / Per la panchina gira un nome incredibile: i tifosi sognano!

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, la Roma torna a lavorare in quel di Trigoria. Lo fa senza i giocatori impegnati con le varie Nazionali ma con la massima concentrazione: José Mourinho si tiene stretto il punto ottenuto e sogna la rimonta in classifica. Il quarto posto che vale la Champions League – obiettivo dichiarato dalla società giallorossa – è lontano ma non lontanissimo. Tutto si può ancora fare e Mourinho ha intenzione di lottare, fino alla fine, per questo prestigioso obiettivo. Obiettivo che potrebbe essere l’ultimo della sua permanenza romanista. Mourinho, infatti, dovrebbe lasciare la Roma al termine della stagione quando scadrà il suo contratto. Non si è parlato di rinnovo fino ad ora e non è un caso: le strade potrebbero separarsi. Raggiungere la Champions League, quindi, potrebbe essere l’ultimo step di crescita del progetto Mou alla Roma. Dopo la vittoria in Conferenze League e la finale di Europa League serve, ora, la qualificazione all’Europa che conta.