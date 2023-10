Mercato Roma – Il nuovo arrivato non gioca mai: è già addio?

ROME, ITALY - SEPTEMBER 15: AS Roma players Romelu Lukaku, Renato Sanches, Leandro Paredes and Paulo Dybala during a training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on September 15, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il momento, in casa Roma, è quello che è. La sfida di San Siro contro l’Inter ha lasciato molti patemi nell’animo giallorosso: la squadra di Mourinho, seppure sconfitta di misura, non ha mai calciato verso Sommer ed è apparsa in totale balia degli avversari. Tanta, tantissima, la differenza tra la parti. La settimana inizia con questa sensazione e con l’obiettivo fissato, sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma, di battere il lecce di D’Aversa. La Roma deve immediatamente rimettersi in carreggiata per non perdere terreno dalle dirette concorrenti in corsa per un piazzamento utile per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.