Mercato Roma – Per la fascia spunta un nome completamente a sorpresa!

Grandi movimenti in casa Roma . E non solo perché siamo in una settimana cruciale: stasera c’è lo Slavia Praga che potrebbe rappresentare, qualora i giallorossi dovessero vincere, la gara che chiude il girone e porta la Roma agli ottavi di Uefa Europa League. Sarebbe un risultato importante, specie perché chiuso con due giornate d’anticipo, con la squadra di Mourinho che potrebbe quindi concentrarsi solo sul campionato dove c’è invece da risalire la china. E poi c’è il derby. Non servono grosse presentazioni in questo caso: tutti sanno cosa rappresenta la stracittadina romana. Quello di domenica sarà un match d’alta tensione che rende, questa settimana, cruciale per il futuro della Roma.

In tutto questo c’è la società che lavora sul mercato. Lo fa in vista di gennaio e lo fa in vista di giugno quando, presumibilmente, la strada giallorossa prenderà un’altra direzione rispetto a quella di José Mourinho che andrà altrove. Ma il lavoro va impostato fin da subito, fin da gennaio, quando la Roma dovrà tenere conto anche di una possibile cessione: quella di Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro potrebbe finire in Arabia con la Roma ben contenta perché eviterebbe di perderlo a zero la prossima estate. Proprio per la sostituzione di Spinazzola sono spuntati molti nomi nelle ultime settimane: da Borna Barisic a Lucas Piton, solo per citarne due. Ma è proprio di queste ore un profilo del tutto nuovo, per certi versi inaspettato, che prima non era mai spuntato: scopriamo chi è >>>