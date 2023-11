Mercato Roma – Per la difesa si guarda anche in Serie A: c’è un nome a sorpresa

La Roma torna al lavoro. Il derby è già un lontano ricordo: lo 0-0 contro la Lazio non è valso il rilancio della compagine giallorossa in classifica ma la tiene a galla ed attaccata al treno che porta all’Europa che conta. Trattasi dell’obiettivo stagionale, dichiarato e preteso, dalla società giallorossa. José Mourinho è chiamato a centrare l’obiettivo per concludere un percorso, di crescita per il club, passato per una Conference League ottenuta ed una finale d’Europa League. Il prossimo ostacolo si chiama Udinese, squadra in salute dopo il ritorno in panchina di Ciolfi, che farà visita allo stadio Olimpico dopo la sosta per le Nazionali.