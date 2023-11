Mercato Roma – Ora è derby di mercato: gli obiettivi sul taccuino

Ora c’è la sosta e sarà da una parte occasione, per José Mourinho, di recuperare energie e riprogettare l’assalto al quarto posto; dall’altra, per la società, di effettuare un focus di mercato in vista di gennaio. La società giallorossa, infatti, per aiutare l’allenatore a centrare l’obiettivo Champions League, potrebbe intervenire per puntellare la rosa. Mou chiede un difensore e punta Eric Dier ma potrebbero non fermarsi qui le manovre di Pinto che potrebbe, quindi, decidere di intervenire su altri reparti per l’immediato e per il futuro. Ci sono un paio di giocatori finiti nel mirino: scopriamo chi sono partendo dal primo >>>