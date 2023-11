Calciomercato Roma / Pinto a sorpresa: occhi su un talento argentino

È tempo di pausa per le Nazionali. Ma in casa Roma nessuno è in pausa: tutti sono a lavoro, ognuno nel suo segmento di appartenenza, per il bene comune. È a lavoro José Mourinho che sta analizzando il post derby: la Roma ha strappato un punto ad una Lazio che, seppure capace di ottenere qualche occasione in più, è impattata sullo scacchiere tattico giallorosso. Bene la prova difensiva degli uomini di Mou che ora continueranno a riconcorrere le dirette concorrenti per un piazzamento alla prossima Uefa Champions League. Il quarto posto, anche a causa della non vittoria, rimane lontano ma non lontanissimo. Bisogna vincere per accorciare. E c’è la sosta, ora, per aiutare lo staff tecnico a migliorare in vista del ritorno in campo.