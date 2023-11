Calciomercato Roma – Pinto show: vuole scippare un colpo a Marotta!

Settimane europea per la Roma . Gli uomini di Mourinho stanno preparandosi alla sfida, in programma domani, contro il Servette. Gara importante perché potrebbe chiudere definitivamente il discorso qualificazione e liberare così la Roma dal doversi dedicare anima e corpo all’ultima gara del girone. Le energie, fino a febbraio, potrebbero concentrarsi tutte su un campionato che finalmente sta tornando ad avere un senso. La vittoria sull’Udinese è valsa un bel salto in classifica e adesso la Roma può, davvero, tornare a sognare una qualificazione in Champions League che vorrebbe dire tantissimo. La società capitolina chiede questo a José Mourinho il quale, dal canto suo, e per meglio tentare l’impresa, aspetta rinforzi dal mercato .

Il calciomercato della Roma sarà quasi tutto dedicato alla ricerca di un centrale di difesa. I motivi sono noti: Marash Kumbulla è ancora infortunato così come Chris Smalling che potrebbe pure lasciare la capitale per assecondare le sirene d’Arabia. E poi c’è Evan N’Ddica che sarà impegnato per un mese, con la sua Costa D’Avorio, in Coppa d’Africa. Ecco motivata la ricerca di un difensore. Tiago Pinto ha ricevuto il mandato e s’è messo alla ricerca sondando diversi profili alcuni più suggestivi di altri. Ce n’è uno, per esempio, che farebbe letteralmente impazzire i tifosi giallorossi. È un obiettivo dell’Inter di Marotta ma la Roma è pronta a mettersi in mezzo: ecco chi vuole scippare Tiago Pinto ai nerazzurri >>>