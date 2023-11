È una Roma con occhi al futuro: nel mirino un giovane talento / News Mercato

ROME, ITALY - AUGUST 10: AS Roma Sports Director Tiago Pinto during training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on August 10, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

È una settimana importantissima per la Roma. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio contro la Lazio che non ha svoltato la stagione ma non l’ha nemmeno compromessa: si è rimasti a galla, a metà del guado, con un affaccio ancora possibile ed interessante sui piazzamenti utili alla qualificazione alla prossima Uefa Champions League. È questo l’obiettivo fissato dal club che si aspetta un botto conclusivo dell’era Mourinho: dopo la vittoria in Conference League e la finale di Europa League, il ritorno nell’Europa più prestigiosa. Un salto necessario per la crescita del club in termini reputazionali e, ovviamente, squisitamente economici. È con questo sogno nel cuore che la squadra si sta allenando in vista dell’Udinese: tra le mura amiche dell’Olimpico c’è la grande chance di accorciare ulteriormente la classifica e tentare, perché no, la rimonta in Serie A.