Mercato Roma – Thiago Pinto lo aveva in mano ma ora rischia di sfumare

ROME, ITALY - SEPTEMBER 05: AS Roma General Manager Tiago Pinto during a press conference at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on September 05, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Superare l’Inter. Questo l’obiettivo in casa Roma dove ci si sta concentrando, anima e corpo, a preparare la sfida di domenica contro il Lecce. Quale occasione migliore per ripartire se non quella di una sfida tra le mura amiche davanti ad uno stadio che si appresta ad essere, come al solito, ricco di persone e bandiere giallorosse a sventolare. Mourinho è consapevole della importanza della sfida: vincere è obbligatorio se non si vuole rischiare di perdere terreno dalle altre squadre in corsa per la Champions League . La società, infatti, è stata chiara con il suo allenatore: serve il quarto posto. Ad ogni costo.

È sempre in ottica di questo obiettivo che la dirigenza giallorossa è ben vigile sul mercato. Si stanno facendo parecchie considerazioni in vista della sessione di gennaio dove Thiago Pinto, in base a quello che è stato possibile raccogliere fino ad ora, interverrà per puntellare la rosa ed aiutare Mourinho a raggiungere l’obiettivo. Si potrebbe intervenire in difesa dove si è in affanno e piace molto Eric Dier del Tottenham. Sembra essere questo il ruolo prioritario in questo momento al punto che la dirigenza romanista potrebbe radicalmente rivedere i suoi obiettivi. Anche mandando in fumo un acquisto che sembrava ad un passo >>>