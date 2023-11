Difesa Roma: nella raffica di nomi c’è un profilo che prende quota / Mercato

Il mercato della Roma procede a fari spenti ma con convinzione. Gennaio è vicino e la società giallorossa è tutt’altro che ferma: Tiago Pinto è alla ricerca di occasioni utili da cogliere al volo per accontentare le richieste di José Mourinho. Il club, infatti, ha tutta l’intenzione di assecondare il tecnico. Tutto, pur di centrare l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Soprattutto ora che l’obiettivo è tornato a portata di mano, dopo la vittoria sull’Udinese che ha accorciato la classifica e proiettato i capitolini a soli tre punti dal Napoli quarto in classifica, non si vuole lasciare nulla al caso. E allora, mentre la squadra è impegnata sul campo – a Sassuolo, contro la squadra di Dionisi, si cerca la tanto fatidica continuità – la dirigenza lavora al mercato.

Ma quali sono queste agognate richieste di Mourinho? L’allenatore portoghese, ormai non è più un mistero, ha chiesto al club di ingaggiare un difensore. Chris Smalling non è al meglio, Maresh Kumbulla idem, Evan N’Dicka sarà impegnato per circa un mese in Coppa d’Africa, da qui la richiesta un uomo che possa rimpolpare una linea difensiva piuttosto povera di alternative. Tiago Pinto ha avviato un vero e proprio casting per il ruolo. Ma, tra mille nomi, ce n’è uno che sta prendo incredibilmente quota in queste ore: ecco di chi si tratta >>>