Calciomercato Roma – In arrivo un tesoretto grazie a tre cessioni

Calciomercato Roma, un club di A può coprirti di soldi

ROMA NEWS – La situazione finanziaria in casa Roma non è delle più rosee, per utilizzare un eufemismo. La società giallorossa ha bisogno di vendere nella prossima finestra di mercato per rimpinguare le casse del club e per pianificare una campagna acquisti ambiziosa. In quest'ottica un'alleata preziosa potrebbe rivelarsi la Fiorentina, interessata a tanti calciatori della scuderia capitolina. Secondo il quotidiano La Nazione, il ds viola Pradè starebbe valutando i profili di Alessandro Florenzi e di Leonardo Spinazzola, finiti ai margini della rosa giallorossa. Il centrocampista romano, attualmente in prestito al Valencia, potrebbe tornare alla base. La sua priorità è quella di giocare titolare nella prossima stagione per guadagnarsi la chiamata del ct Roberto Mancini agli Europei. Il doppio colpo da parte del club di Rocco Commisso sarebbe possibile anche perché Fonseca non è convinto delle prestazioni di Spinazzola. Il tecnico portoghese non si opporrebbe, quindi, ad una sua cessione. La Roma valuta entrambi i calciatori almeno 20 milioni, ma in caso di un pacchetto unico potrebbe accontentarsi di una cifra cumulativa inferiore ai 40.