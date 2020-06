Calciomercato Roma – Giallorossi scatenati, maxi scambio possibile!

Calciomercato Roma, giallorossi su due gioielli ambiti dalle big

ROMA NEWS – L’obiettivo qualificazione in Champions rimane alla portata. Per la Roma arrivare fra le prime quattro o non riuscirci può essere una discriminante importante per pianificare il calciomercato del prossimo anno. Come hanno riferito i dirigenti di quasi tutte le squadre di Serie A, non circolerà molto contante durante la campagna acquisti estiva. Saranno gli scambi e le operazioni basate su prestiti a monopolizzare le trattative. La Roma vuole mantenere alto il livello della propria rosa, a tal proposito il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, affiancato dal consulente Franco Baldini, può contare su un parco giocatori importante che può fungere da merce di scambio.

In particolare l’asse che risulta essere più caldo è quello con la Fiorentina. Il club viola ha messo nel mirino Florenzi, Spinazzola e Schick, ma questo era già noto da tempo. La vera notizia riguarda la proposta da parte del club capitolino, disposto a cedere i tre calciatori, ma che in cambio vuole due gioielli gigliati. >>>CONTINUA A LEGGERE<<<