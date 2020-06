Calciomercato Roma – Accordo raggiunto, che colpo!

Calciomercato Roma, il calciatore spagnolo ha firmato

ROMA NEWS –

Per quanto si possa essere fedeli al vecchio adagio “la prudenza non è mai troppa”, stavolta ce la sentiamo di sbilanciarsi. Pedro è un nuovo giocatore della Roma. E’ La Gazzetta dello Sport a confermarlo, non c’è ancora l’ufficialità, ma l’esterno spagnolo ha già messo le firme sui contratti. Sono stati limati anche gli ultimi dettagli che non avevano permesso di arrivare alla fumata bianca in precedenza.

Primo regalo, quindi, per il tecnico Fonseca, che non si accontenta soltanto dell’ingaggio dell’ex Barcellona, vorrebbe anche la riconferma di Smalling e Mkhitaryan. La società sta lavorando per realizzare i suoi tre desideri, dopo aver esaudito il primo. Intanto Pedro continuerà a giocare per il Chelsea fino al prossimo 28 luglio, salterà quindi le coppe europee, in modo da essere subito pronto per approdare nella capitale e per ambientarsi nel più breve tempo possibile. L’arrivo dell’attaccante iberico scombussola i piani per quanto concerne il reparto avanzato giallorosso, che subirà pesanti cambiamenti. >>>CONTINUA A LEGGERE<<<