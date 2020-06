Calciomercato Roma, 5 nomi per un centrocampo da prima della classe

Calciomercato Roma, nuovo look per il centrocampo capitolino

ROMA NEWS – Sembra passato un secolo da quando il centrocampo della Roma formato da De Rossi, Pjanic, Nainggolan e Strootman veniva considerato tra i più forti d’Europa. Di quella quaterna di campioni non c’è più nessuno a Trigoria. Veretout, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, lo stesso Zaniolo, sono ottimi calciatori, ma quel reparto era di tutt’altro spessore. Che sia per esigenze di bilancio o per opportunità di mercato sia in entrata che in uscita, la mediana giallorossa subirà una metamorfosi importante il prossimo anno. Si tenterà il tutto per tutto per riscattare Mkhitaryan dall’Arsenal, magari offrendo Kluivert ai Gunners, ma la trattativa allo stato attuale è tutt’altro che in discesa. La dirigenza capitolina ha messo nel mirino alcuni parametri zero di lusso, ma non solo. Con una campagna acquisti intelligente si può costruire un centrocampo fra i migliori della Serie A. >>>VEDIAMO INSIEME CHI E’ SOTTOLINEATO SUI TACCUINI GIALLOROSSI <<<