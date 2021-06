Calciomercato Napoli – Spalletti ha già chiesto il primo regalo ad ADL

In settimana - scrive Repubblica - ci sarà un "vertice tra De Laurentiis, Giuntoli e il nuovo tecnico. Monte ingaggi da tagliare. Qualche big potrebbe andare via. Da valutare poi la posizione di Mertens: la trattativa per il rinnovo di Insigne rimandata a dopo gli Europei. L'arrivo di Spalletti dovrebbe servire nei piani di De Laurentiis proprio per invertire subito la tendenza. Dunque sul mercato il Napoli sarà costretto a muoversi con oculatezza e parsimonia" <<<