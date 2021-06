Calciomercato Napoli – Spalletti trema, possibile asta milionaria!

Luciano Spalletti potrebbe essersi ritrovato al posto giusto, ma al momento sbagliato. Ma forse dopo due stagioni in tribuna, la sfida azzurra ha prevalso sulla ragione facendogli firmare un biennale, con opzione per il terzo e quarto anno, a 2,8 milioni a stagione. Aurelio de Laurentiis deve avergli fornito fiducia e, soprattutto, un progetto a lungo termine. Il club azzurro compirà importanti investimenti sul mercato. Per "aggredire" la prossima sessione, però, dovrà anche ricorrere a dei sacrifici molto dolorosi.