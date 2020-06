Collina: “Var? Il margine d’errore esiste, non si possono telecomandare gli arbitri”

MILANO – L’ex direttore di gara Pierluigi Collina, oggi presidente della Commissione Arbitri della FIFA, è tornato a parlare del Var in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Quando si va a rivedere un episodio interviene la componente umana, quindi c’è sempre un margine di errore. Se le immagini mostrano qualcosa di certo come fuorigioco, fallo dentro o fuori area, allora vanno usate, altrimenti vale la decisione presa sul campo. Il Var nasce per aiutare l’arbitro in decisioni cruciali, non per riarbitrare l’intera partita.

Nessuno ha mai pensato di rivedere tutto, altrimenti gli incontri sarebbero eterni. Il processo è ancora in fase miglioramento e anche di comprensione. Arbitri teleguidati? Qualcuno all’inizio voleva solo dirgli via microfono di fare questo e quell’altro. Ma in questo modo sarebbe come avere un joystick e manovrarlo dall’esterno: così gli si toglie all’arbitro il ruolo di decisore finale e non va bene”.

