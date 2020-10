Milan, vittoria anche nel derby femminile: Inter travolta

MILANO – Secondo derby vinto per il Milan in meno di 24 ore. Ieri la squadra di Stefano Pioli, oggi quella di Maurizio Ganz. Nella stracittadina femminile prevalgono infatti le ragazze rossonere, con un perentorio 4-1. La doppietta di Dowie e le reti di Giacinti e Conc travolgono l’Inter, a cui nulla serve il gol di Marinelli. Il Milan vola così al terzo posto in classifica, con quindici punti dopo sei giornate e ad una sola lunghezza dal Sassuolo temporaneamente primo, in attesa che la Juventus giochi la sua partita a Bari.