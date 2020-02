Milan F – Le rossonere dilagano contro il Tavagnacco

MILANO – Vittoria larga per il Milan Femminile che, nel quindicesimo turno di campionato, si impone per ben 4-0 sul campo del Tavagnacco. La partita viene decisa nella ripresa, con le reti di Tucceri, Giacinti, Thorvaldsdottir e Tamborini. Un successo che porta le ragazze rossonere a quota trentacinque punti in classifica, al secondo posto, con tre lunghezze in meno della Juventus capolista, la quale giocherà domani alle 12.30 contro l’Inter.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live