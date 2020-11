Milan F. Dowie: “Sono in una grande squadra. Vogliamo la Champions”

MILANO – Natasha Dowie, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Podcast ‘Offside Rule’: “Amo le nuove sfide e fortunatamente sono stata in grado di vincere titoli e giocare in Champions League. Ora ho la grande aspirazione di fare lo stesso con la maglia del Milan. Quando arrivi in un posto nuovo sei un volto poco conosciuto, possono aver sentito parlare di te ma la vera sfida è dimostrare sul campo quello che sai fare. Il mio obiettivo è proprio questo: mostrare le mie qualità con questa grande squadra, sperando di centrare la qualificazione in Champions”.