Milan F. Agard: “Per battere la Juve serve una prestazione straordinaria, vogliamo la Champions”

MILANO – Contattata dai microfoni del quotidiano Tuttosport, Laura Agard, calciatrice del Milan Femminile, ha parlato in vista della sfida di campionato contro la Juventus, in programma questa sera: “Per battere una corazzata come quella bianconera serve una prestazione di squadra eccezionale. Giocare a San Siro sarà un’emozione grandissima, ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno creduto e lavorato affinché questo sogno diventasse realtà. Il nostro obiettivo? La qualificazione in Champions League”.