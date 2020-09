Italdonne, Bertolini: “Con la Bosnia come una finale, non vediamo l’ora di scendere in campo”

MILANO – Domani pomeriggio l’Italia femminile tornerà in campo dopo sei mesi, affrontando la Bosnia Erzegovina nelle qualificazioni per l’Europeo del 2022. Con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, Milena Bertolini, allenatrice azzurra, ha presentato la sfida: “La Bosnia è una squadra brava a chiudersi, difende con tante giocatrici e non concede spazi. Dovremo essere pazienti e molto concentrate, restando dentro la partita fino all’ultimo minuto. Da qui in avanti tutte le partite che ci aspettano sono come delle finali: le ragazze sono consapevoli dell’importanza di questa gara e non vedono l’ora di tornare in campo con la maglia della Nazionale”.