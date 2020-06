Gravina: “Il calcio femminile non ripartirà da zero”

MILANO – Nel corso di un intervento sulle frequenze di Radio Rai, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato anche del calcio femminile il cui campionato 2019/2020, fra tante polemiche, è stato definitivamente annullato: “Posso dire che non si ripartirà da zero l’anno prossimo. Mi è dispiaciuto molto per l’annullamento, speravo si potesse portare a termine la stagione. Giovedì 25 giugno ci sarà il Consiglio Federale e parleremo a lungo del calcio femminile. Spero ci possa essere una bellissima sorpresa…”.

