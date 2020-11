Calcio femminile, goleada del Milan sul campo dell’Orobica

MILANO – Partita senza affanni per il Milan femminile, che strapazza l’Orobica e vince in goleada per 4-0. Risultato mai in discussione: la squadra di Ganz si dimostra nettamente superiore porta a casa meritatamente i tre punti. Partita aperta nelle battute iniziali da Giacinti su calcio di rigore, con il raddoppio che arriva a pochi minuti dall’intervallo grazie ad un’autorete dell’estremo difensore dell’Orobica. Nella ripresa arrivano il secondo gol di Giacinti al 54′ e quello di Tucceri al 90′. Il Milan ottiene così la quarta vittoria consecutiva e si porta a quota ventuno punti, occupando il secondo posto in classifica con tre lunghezze di distanza dalla Juve.