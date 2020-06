Bertolini: “Campionato femminile? Annullarlo è stata una mancanza di rispetto”

MILANO – Intervenuta sulle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Milena Bertolini, Commissario Tecnico dell’Italia femminile, ha espresso la propria amarezza per l’annullamento del campionato: “Credo che la stagione si sarebbe potuta concludere, mancavano soltanto sei giornate e c’era tutto il tempo per finire, ma se arrivi a fine maggio con solamente due squadre che hanno fatto allenare le ragazze, allora tutto diventa complicato. Le nostre atlete sono professioniste di fatto e un patrimonio per il nostro calcio. Lasciarle a riposo per tutti questi mesi è una mancanza di rispetto e questa lunghissima pausa creerà un divario importante con le altre nazioni. C’è molta delusione tra le ragazze, ma c’è anche grande passione. Ripartiranno con motivazione”.

