Bergamaschi: “Il club ha fatto un gran lavoro. Vogliamo entrare nella storia del Milan”

MILANO – L’infortunio è ormai alle spalle: Valentina Bergamaschi, centrocampista classe 1997 del Milan Femminile, non vede l’ora di tornare ad essere protagonista con la maglia rossonera e ne ha parlato in un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Il mio obiettivo è tornare in campo e fare bene dopo l’infortunio. Contro la Roma sarebbe bello segnare, ma la cosa più importante è vincere, quindi se fanno gol le mie compagne e otteniamo i tre punti va benissimo. La società ha fatto un grande lavoro sul mercato, la squadra è migliorata. Vogliamo entrare nella storia di questo club. Veronica Boquete? E’ molto forte, speriamo ci dia un bel contributo”.