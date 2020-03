Bellinazzo: “Euro 2020? L’Uefa ha 2 miliardi di motivi per non rinviarlo…”

MILANO – Nonostante l’emergenza Coronavirus, trasformatasi in vera e propria pandemia, l’Uefa sta cercando di ‘salvare’ l’Europeo in programma a giugno e, secondo il giornalista Marco Bellinazzo, farà di tutto per non rinviarlo. Ecco le sue parole su Il Sole 24 Ore: “Per ora Nyon ha confermato il torneo. Anche perché ha più di 2 miliardi di buone ragioni per farlo. Se Champions ed Europa League incassano 3,2 miliardi all’anno, infatti, l’Europeo ha permesso di ottenere introiti da tv e sponsor per oltre due miliardi, superando il già cospicuo bottino di Euro 2016”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...