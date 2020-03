Associazione Italiana Calciatori: “I campionati vanno sospesi”

MILANO – L’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Serie A sono ormai giunti ai ferri corti. La prima spinge affinché vengano sospesi i campionati, l’altra preme per far rispettare il Decreto che prevede il regolare svolgimento delle partite seppur a porte chiuse. Come riporta l’ANSA, l’AIC ha preso duramente posizione con una nota ufficiale: “I campionati vanno fermati. Il segnale che le istituzioni sportive danno è pessimo. È pericoloso viaggiare da e per le zone rosse, è pericoloso giocare a calcio, è pericoloso salutarsi. Le squadre oggi stanno purtroppo scendendo in campo per dovere nei confronti di chi non ha il coraggio di decidere che il calcio non può avere deroghe contro il coronavirus. Martedì ci sarà il consiglio federale e ci aspettiamo una cosa sola: la sospensione dei campionati fino a quando non ci saranno le condizioni per giocare”.

