AIC, Tommasi: “Il taglio degli stipendi non è una priorità”

MILANO – Il Presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, ha parlato sulle frequenze di Radio Rai del possibile taglio degli stipendi ai calciatori: “Siamo in contatto anche con chi rappresenta i calciatori nelle altre Nazioni, ma per ora non abbiamo discusso del possibile taglio degli ingaggi. Il Barcellona ha parlato con i suoi quattro capitani, i quali hanno comunicato la loro disponibilità a ridursi lo stipendio, ma non so se la decisione è stata presa dalla società o dalla squadra. Ho parlato anche con il presidente della Lega Serie A Dal Pino: ci confronteremo su questo tema ma non in questo momento. Ora ci sono altre priorità”.

