Napoli Calcio – Spalletti avverte ADL: 4 sono intoccabili!

Il momento che sta attraversando il Napoli di Aurelio De Laurentiis è un paradosso. La squadra azzurra ha grandi ambizioni e l'obiettivo è quello di rientrare tra i primi 4 club italiani. Centrare un posto Champions sfumato contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di Serie A della passata stagione. Per questo è stato scelto Luciano Spalletti, uno specialista sotto questo punto di vista. Il nuovo tecnico è stato presentato alla stampa e ai tifosi e non si è tirato indietro parlando di mercato, confermando le voci sulla volontà di voler tornare ad allenare Emerson Palmieri.

La società partenopea infatti ha un buco lì a sinistra e l'ex tecnico nerazzurro e giallorosso ha già indicato chi vorrebbe. Così come si è esposto sul caso Insigne e come tutti aspetta il confronto tra il presidente e il capitano. Eppure nonostante le ambizioni e la scelta di un allenatore di prima fascia il mercato del Napoli è bloccato. Si aspetta una cessione, una di quelle pesanti, per far arrivare nuovi giocatori all'ombra del Vesuvio. Ma anche in questo caso Spalletti ha dettato la strada da seguire alla società.Ha 4 certezze la guida tecnica di Certaldo, 4 calciatori a cui non vuole rinunciare<<<