Napoli Calcio – Giuntoli è rimasto folgorato: che numeri!

Basta chiacchiere, ora si fa sul serio! Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti. Il Napoli è chiamato ad una campagna di rafforzamento che gli permetta di centrare la Champions League. Per farlo ADL ha ingaggiato uno specialista nel piazzamento fra le prime 4, Luciano Spalletti. Ma per alzare l'asticella non basta un ottimo tecnico, servono calciatori importanti. Continua il valzer di profili accostati al club partenopeo.Secondo Sky Sport Giuntoli avrebbe messo nel mirino un nuovo nome che può vantare ottimi numeri nel proprio campionato<<<