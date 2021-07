Napoli Calcio – Super offerta: 20 milioni più un giocatore

Una cessione per smuovere il mercato. Il momento del Napoli è particolare, bisogna abbattere i costi, il presidente De Laurentiis è stato chiaro. Nessuna spesa pazza e rivedere al ribasso il monte ingaggi. E questo finora ha bloccato ogni iniziativa. Una partenza potrebbe esserci, magari anche un big visti i rumors intorno ai calciatori azzurri. Kalidou Koulibaly piace sempre al PSG, ma per ora non sono arrivate offerte, ma anche per gli altri big di Luciano Spalletti non è arrivata alcuna proposta concreta.