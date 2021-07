Napoli Calcio – Nuovo annuncio: “Partenza eccellente e sostituto costoso”

Le cessioni influenzeranno il mercato del Napoli. Non è un segreto, lo ha rivelato il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro ha fatto il punto della situazione, parlando ai giornalisti. La situazione economica del club partenopeo richiede attenzione. Bisogna abbassare il monte ingaggi e agire in maniera oculata per quanto concerne gli acquisti.