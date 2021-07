Napoli Calcio – L’emergenza giustifica un sacrificio: è ora di spendere

Il ginocchio di Diego Demme ha fatto crack. Un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, e ciò significa che potrebbe e anzi dovrebbe esserci l’interessamento del collaterale. Incerti i tempi di recupero: si parla comunque di diverse settimane. Un brutta tegola per il Napoli e per Luciano Spalletti che nei giorni scorsi aveva elogiato moltissimo il centrocampista ex Lipsia. Che a questo punto salterà una parte di preparazione con il tecnico di CertaLdo. Un problema in più per il club partenopeo, che deve già fare i conti con l'infortunio di Dries Mertens.