Ne sono piovute di critiche in questi giorni su Aurelio De Laurentiis. Accusato dai tifosi del Napoli di immobilismo sul mercato. Fra poche ore si apriranno ufficialmente le trattative e il patron dei partenopei non potrà più continuare a temporeggiare. La buona notizia è che qualcosa si sta muovendo. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato degli azzurri<<<