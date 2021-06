Napoli Calcio – Un top player per la Champions: si può chiudere a breve!

Luglio è ormai alle porte. Stiamo per entrare nella fase clou del calciomercato estivo. Diversi i club italiani intenzionati a cambiare diversi elementi rispetto alla passata stagione. Su tutti c'è il Napoli. Il club azzurro infatti ha diversi movimenti in atto in ogni zona del campo. Il cambio di allenatore, con Luciano Spalletti che ha preso il posto di Gennaro Gattuso, implica infatti scelte tecniche e tattiche diverse. L'allenatore originario di Certaldo ha chiesto al Presidente Aurelio de Laurentiis almeno un colpo importante per reparto. Un colpo in particolare potrebbe essere davvero grosso. Si tratta di un clamoroso ritorno di fiamma<<<